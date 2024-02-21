Старейшая судоходная компания России отметила двадцатилетний юбилей

Двадцатилетний юбилей отметила судоходная компания «ВодоходЪ» — преемник старейшего судоходного предприятия страны. Она объединяет в себе организацию безопасных речных перевозок и эксплуатации флота, формирование круизного турпродукта и предоставление сервиса на борту по единым стандартам качества.

За 20 лет в одной компании объединилась большая часть круизного флота России, а также персонала. В ней трудятся свыше 3 тысяч специалистов, 14 офисов компании представлены в семи российских городах. За 20 лет теплоходы отправлялись в круиз свыше 15 тысяч раз и перевезли более 2 млн человек.

В навигацию 2024 года в работу выйдут 25 из 26 имеющихся в распоряжении предприятия теплоходов, они будут обслуживать туристов из России, стран СНГ и Юго-Восточной Азии. Также в планах компании — начало партнерства с национальным авиаперевозчиком, авиакомпанией «Аэрофлот — Российские авиалинии» и расширение географии путешествий по воде. Кроме того, «ВодоходЪ» подготовил ряд новшеств в развлекательной программе и досуге, разработал для своих гостей гастрономические новинки и планирует в ближайшие годы активно наращивать круизный и прогулочный флот.

В свою очередь генеральный директор компании Ришат Багаутдинов поздравил коллектив с 20-летием и пожелал успеха каждому сотруднику. «Мы хотим, чтобы каждый имел возможность посмотреть на нашу страну с нового ракурса, с воды, открыть ее новые возможности и прочувствовать, насколько она красива и велика. Мы прокладываем новые маршруты, строим новые суда, активно внедряем инновации и стремимся всегда оставаться на гребне волны», — заявил он.

