На фестивале «Сабантуй 2019» снимут кулинарное телешоу

6 июля в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет Международный фестиваль «Сабантуй 2019». Ожидается, что участие в нем примут более 150 тысяч москвичей и гостей города.

Любители спорта смогут активно провести время на состязаниях по футболу, единоборствам и борьбе на поясах куреш.

Телеканал «МИР» в качестве генерального информационного партнера организует настоящую съемочную площадку. В режиме реального времени будет создаваться программа «Как в ресторане». Шеф-повар Александр Журкин приготовит особые блюда.





«Это праздник всех народов Российской Федерации, потому что он – народный», – сказал председатель оргкомитета фестиваля, руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.

