На фестивале «Сабантуй 2019» снимут кулинарное телешоу
6 июля в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет Международный фестиваль «Сабантуй 2019». Ожидается, что участие в нем примут более 150 тысяч москвичей и гостей города.
Любители спорта смогут активно провести время на состязаниях по футболу, единоборствам и борьбе на поясах куреш.
Телеканал «МИР» в качестве генерального информационного партнера организует настоящую съемочную площадку. В режиме реального времени будет создаваться программа «Как в ресторане». Шеф-повар Александр Журкин приготовит особые блюда.
«Это праздник всех народов Российской Федерации, потому что он – народный», – сказал председатель оргкомитета фестиваля, руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.
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