Москву ждут «барическое днище» и рекордные морозы
Москву в ближайшие дни ждут самые суровые в новом году морозы и погружение на «барическое днище», предупреждает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, обрушившиеся на столичный регион снегопады привели к образованию рекордных сугробов. В Черустях и Коломне их высота превышает полметра, в Москве – более 30 см. Однако в ближайшие сутки природа объявит снегопадам мораторий, пишет синоптик в Facebook.
Во вторник и среду дневная температура в Москве составит минус 11-13 градусов, а в ночь на 12 января в отдельных районах Подмосковья похолодает до минус 20, что является антирекордом 2022 года, сказал Тишковец РИА Новости.
На смену морозам в пятницу в Москву придет резкое потепление. «При этом показания барометров буквально обрушатся на самое барическое «днище» - с 757 до 720 мм ртутного столба», - добавил синоптик.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупреждала, что на Старый Новый год на столицу обрушится новый снегопад.
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