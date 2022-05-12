Москвичи предпочли остаться дома на майские праздники
В 2022 году количество москвичей, оставшихся дома на майские праздники, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты компании «МегаФон» на основе анализа больших данных.
Дачный отдых в Подмосковье в этом году предпочли лишь 23% жителей столицы, остальные выбрали поездки в другие города России.
При этом поток на южные курорты сократился – Сочи,однако, сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов из-за ограничений авиасообщения.
В целом топ наиболее популярных внутрироссийских направлений не изменился с прошлого года. Большинство москвичей выбрали для майского отдыха Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань и Рязань.
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