Москвичи предпочли остаться дома на майские праздники

В 2022 году количество москвичей, оставшихся дома на майские праздники, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты компании «МегаФон» на основе анализа больших данных.

Дачный отдых в Подмосковье в этом году предпочли лишь 23% жителей столицы, остальные выбрали поездки в другие города России.

При этом поток на южные курорты сократился – Сочи,однако, сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов из-за ограничений авиасообщения.

В целом топ наиболее популярных внутрироссийских направлений не изменился с прошлого года. Большинство москвичей выбрали для майского отдыха Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань и Рязань.

