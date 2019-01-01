Москвичи одержали абсолютную победу во Всероссийской олимпиаде

Столичные школьники одержали победу по всем предметам Всероссийской олимпиады. Об этих достижениях заявили в пресс-службе московского департамента образования. Там подчеркнули, что в копилке столичной сборной 943 диплома. Помимо этого, в департаменте заявили, что по сравнению с 2010 годом московские школьники улучшили общекомандные результаты более, чем в 3 раза. Тогда в копилке столичной сборной было только 278 дипломов.

Напомним, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 17 марта по 27 апреля в 13 городах России. Столица принимала у себя финальные состязания по экономике, праву, обществознанию, русскому, английскому, немецкому, французскому, китайскому, итальянскому и испанскому языкам.

Успешное участие и попадание в призеры Всероссийской олимпиады школьников гарантирует учащимся выпускных классов поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных экзаменов. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа олимпиады из 8–11-х классов участвуют в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

