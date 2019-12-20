Москвичи на спор сбросили с вертолета в Карелии «Гелендваген». Видео

Двое жителей Москвы заказали в Карелии вертолет для того, чтобы сбросить с 300-метровой высоты автомобиль Mercedes Gelandwagen 1995 года выпуска, сообщает издание «Столица на Онего».

Отмечается, что эта выходка стала следствием спора на крупный контракт. Проигравший должен был пожертвовать своим автомобилем именно таким способом.

В результате 20-минутный полет на вертолете обошелся жителям столицы в 250 тысяч рублей, передает Газета.ру.

В свою очередь РЕН ТВ сообщает, что машину уничтожили не из-за спора, а ради «хайпа».

После падения с 300-метровой высоты автомобиль расплющило всмятку. При этом средняя стоимость такой машины начинается от 650 тысяч рублей, отмечает Ura.ru.