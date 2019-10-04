Москве пообещали снег на выходных

4 октября 201908:38

В ближайшие выходные в столичный регион придет похолодание, ожидаются осадки, в том числе мокрый снег, сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

5 октября ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+10 °С в Москве и +6...+11 °С в Подмосковье.

В воскресенье заметно похолодает. Днем ожидаются осадки, в том числе в виде мокрого снега. Ночью в Москве +3...+5 °С, в области - +1...+6 °С,

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Фото: НСН/Марина Леонова
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