Москве пообещали снег на выходных
4 октября 201908:38
В ближайшие выходные в столичный регион придет похолодание, ожидаются осадки, в том числе мокрый снег, сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
5 октября ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+10 °С в Москве и +6...+11 °С в Подмосковье.
В воскресенье заметно похолодает. Днем ожидаются осадки, в том числе в виде мокрого снега. Ночью в Москве +3...+5 °С, в области - +1...+6 °С,
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