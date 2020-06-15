Москва заготовила более 680 литров плазмы от переболевших COVID-19 доноров

Более 80 тысяч человек в Москве стали донорами крови. Такие данные привел мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в отделения переливания крови городской клинической больницы (ГКБ) №52.



Мэр столицы поблагодарил доноров, особенно тех, кто обладает антителами к коронавирусу и сдает плазму крови для тех, кто тяжело переносит инфекцию. По словам Собянина, половина таких больных после переливания крови выздоровевших избежали попадания в реанимационное отделение. По состоянию на 13 мая в Москве заготовлено 680 литров плазмы от людей с иммунитетом к коронавирусу.



«Это, конечно, здорово. Спасибо. Такой неожиданный поворот службы крови, которая всегда была необходима и спасала тысячи людей», - сказал Собянин.



Отдельно мэр поблагодарил врачей. Он подчеркнул, что московская служба крови - одна из самых крупнейших в мире и самых эффективных.

