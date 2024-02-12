Москва выставила на торги 29 кладовок в доме в Кунцеве

Москва предлагает прибрести кладовые в жилом многоэтажном доме на западе столицы в районе Кунцево. Всего на торги выставлено 29 лотов в подвальном помещении различной площади - от 3,2 до 6,5 квадратных метра, информирует столичный Департамент по конкурентной политике.

Дом расположен по адресу: Ярцевская улица, 31. Кладовки представляют собой помещения, которые огорожены металлической сеткой. Пройти к ним возможно через места общего пользования. Кладовые подходят для хранения спортивного инвентаря, детских колясок, мебели, инструментов, иного имущества.

Прием заявок завершится в период с 13 по 15 февраля. Онлайн-аукционы состоятся 22 и 26 февраля в формате публичного предложения. Он подразумевает понижение цены в ходе торгов. Для участия необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг», также потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Вся информация об имуществе, которое российская столица выставляет на торги, представлена на Инвестиционном портале Москвы. Принять участие в городских аукционах можно не выходя из дома – вся процедура организована в дистанционном формате. Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает адачам национального проекта «Цифровая экономика».

