Москва вошла в пятерку культурных столиц мира

Более 60% москвичей имеют доступ к культурно-досуговым объектам - по этому показателю Москва занимает пятое место среди мегаполисов мира. Об этом говорится в исследовании международной компании BCG «Вызовы роста. Мегапроекты как инструмент сбалансированного развития мегаполиса».

Согласно исследованию BCG, в среднем на 10 тыс. жителей в столице приходится 7,8 музеев, театров и кинотеатров, галерей и других культурных объектов.

Аналитики из BCG также отмечают рост разнообразия видов досуга в столице в среднем на 26%. В лидерах названы как центральная часть города, так и «новая» Москва: поселения Внуковское, Сосенское, Десеновское и Щаповское. В целом прирост отмечен в большинстве районов. Так, по сравнению с 2012 г. жители 131 района получили больше возможностей для интересного времяпрепровождения недалеко от дома.

Аналитики также советуют продолжить развивать периферийные районы для улучшения инклюзивности территорий.

