Москва поделила первое место по «качеству жизни» с Лондоном в рейтинге BCG
Москва вошла в тройку мегаполисов мира по привлекательности для жителей, поделив с Лондоном первое место в категории «качество жизни», следует из исследования Cities of Choice, подготовленного Boston Consulting Group (BCG).
Российская столица также заняла четвертое место по критерию скорости изменений в городе, в тройку лидеров по этому признаку вошли азиатские города — Шанхай, Пекин и Сингапур. Всего было проанализировано 16 городов мира.
Москва получила высокие баллы в категориях образования, экологии и защиты от чрезвычайных ситуаций.
По словам управляющего партнера Colliers Николая Казанского, столица заслуженно оказалась в рейтинге. Москва на данный момент является самым быстроразвивающимся мегаполисом северного и западного мира. Основные преобразования пришлись на последние десять лет.
Ранее в индексе качества городской среды, составленном Минстроем по итогам прошедшего 2020 года, Москва заняла первое место.
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