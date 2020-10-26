Московские власти отклонили заявки на «Русский марш» 4 ноября
Националист Дмитрий Демушкин заявил, что мэрия Москвы отклонила заявки на проведение «Русского марша» в Люблино в День народного единства 4 ноября в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
По словам Демушкина, московское правительство отклонило все заявки, сославшись на ограничительные меры, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции в московском регионе. Отметим, что официальный ответ столичной мэрии пока не опубликован.
Акция националистов «Русский марш» проходит ежегодно 4 ноября с 2005 года. Наибольшее количество участников было зафиксировано в 2011 и 2013 годах, когда собирались до 10 тысяч человек.
Заявку о проведении «Русского марша» в Люблино 19 октября в мэрию Москвы подали представители незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива», движения «Правый блок» и Института национальной политики. Организаторы планировали, что одним из требований участников акции станет открытое расследование смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака).
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