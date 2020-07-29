«Мои социальные центры» привлекли более 100 тысяч москвичей за год после открытия

Ещё один интересный факт. В период действия ограничений, введённых в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, «Мои социальные центры» продолжали функционировать удалённо. Возрастные жители Москвы не прекращали общения, они вели активный образ жизни в онлайн-варианте. Самыми популярными платформами для общения стали мессенджер WhatsApp, ZOOM и Skype.

На сегодня под эгидой семи «Моих социальных центров» действуют 264 клуба, участниками которых стали почти 7 тысяч горожан в возрасте.