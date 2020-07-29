«Мои социальные центры» привлекли более 100 тысяч москвичей за год после открытия
Около ста тысяч человек посетили в российской столице «Мои социальные центры» за год с момента их открытия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, такого рода клубные пространства дают возможность горожанам старшего поколения вести активную социальную жизнь.
«Жители сами проводят встречи, занимаются любимыми хобби, общаются и просто отдыхают. Инфраструктура учреждений продумана с учетом всевозможных интересов гостей. В клубных пространствах «Мой социальный центр» организовано уже более 3,5 тыс. активностей. Москвички с удовольствием ходят на кулинарные мастер-классы, в школы рисования, изучают иностранные языки и уделяют большое внимание здоровому образу жизни и фитнесу. Среди мужчин большим спросом пользуется бильярд, который есть в каждом центре», - отметила заместитель Сергея Собянина.
Первым в Москве летом прошлого года был открыт «Мой социальный центр» в районе Марьина Роща. С тех пор аналогичные заведения появились еще в шести районах мегаполиса. Побывать в таких клубах могут все желающие – без привязки к месту проживания. Все услуги центров предоставляются на безвозмездной основе. Конкретное наполнение программы в «Моем социальном центре» зависит от предпочтений самих участников, они сами создают её, исходя из своих интересов.
Как отмечают в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы, в центрах можно позаниматься в тренажерном зале, сходить на фитнес-тренировки или просто почитать. Для посетителей регулярно проводят занятия по спортивным направлениям, организуют лекции по здоровому питанию и прочим интересным темам, посвящённым здоровому образу жизни.
Ещё один интересный факт. В период действия ограничений, введённых в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, «Мои социальные центры» продолжали функционировать удалённо. Возрастные жители Москвы не прекращали общения, они вели активный образ жизни в онлайн-варианте. Самыми популярными платформами для общения стали мессенджер WhatsApp, ZOOM и Skype.
На сегодня под эгидой семи «Моих социальных центров» действуют 264 клуба, участниками которых стали почти 7 тысяч горожан в возрасте.
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