Могут ли в России ввести визовый режим для трудовых мигрантов
Вадим Коженов и Владимир Волох заявили НСН, что введение визового режима для трудовых мигрантов сегодня нереально.
Введение визового режима для трудовых мигрантов сегодня нереально, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Ввести визовый режим для трудовых мигрантов невозможно. Об этом говорят только фантазеры, это нереальные рассуждения», - отметил он.
С ним согласился член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.
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«На тему визового режима уже даже перестали говорить. Конечно, можно пофантазировать, но это из области фантастики», - добавил он.
С 2024 года Госдума приняла 16 законов, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией. Власти обеспокоены тем, что в России не учатся порядка 600 тысяч детей мигрантов, что негативно влияет на криминогенную обстановку правоохранительных органов.
С 30 июня 2025 года в России начнут формировать цифровой профиль с биометрическими данными мигрантов, въезжающих в страну. Ранее дети мигрантов начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
В свою очередь, Минцифры изменило условия большого эксперимента с новыми правилами въезда в Россию для граждан из визовых государств. Ведомство сделало для иностранцев необязательной регистрацию в ruID — специальном приложении для отслеживания и более глубокого контроля туристических и миграционных потоков. Также мигранты сегодня не могут занимать многие должности, например, замещать должности на государственной службе.
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