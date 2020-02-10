Мишустин поздравил Голикову с днем рождения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями в Доме правительства в понедельник поздравил вице-премьера Татьяну Голикову с днём рождения. 9 февраля ей исполнилось 54 года.

Глава правительства подарил Голиковой букет цветов в нежно-розовой гамме, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что у Голиковой – самый сложный комплекс обязанностей – она курирует «очень чувствительный» социальный блок. «Но если у вас получится, то и у нас получится», - сказал премьер-министр, пожелав вице-премьеру успехов в работе.

Отметим, что Голикова также возглавляет оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

