Мишустин поздравил Голикову с днем рождения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями в Доме правительства в понедельник поздравил вице-премьера Татьяну Голикову с днём рождения. 9 февраля ей исполнилось 54 года.
Глава правительства подарил Голиковой букет цветов в нежно-розовой гамме, передает ТАСС.
Мишустин отметил, что у Голиковой – самый сложный комплекс обязанностей – она курирует «очень чувствительный» социальный блок. «Но если у вас получится, то и у нас получится», - сказал премьер-министр, пожелав вице-премьеру успехов в работе.
Отметим, что Голикова также возглавляет оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.
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