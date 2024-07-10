Минздрав РФ отменил регистрацию нескольких украинских препаратов

Минздрав РФ отменил госрегистрацию нескольких украинских лекарств. Соответствующая информация опубликована в госреестре лекарственных средств.

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Согласно списку, речь идёт о сиропе от кашля «Амброксол, применяемом применяемый при холецистите препарате «Аллохол, а также лекарстве «Аллопуринол», который назначают при подагре.

В ведомстве указали, что регистрация отменена на основании соответствующего заявления производителя ПАО «Борщаговский химико-фармацевтический завод».

В Минздраве отметили, что у указанных препаратов имеются аналоги, в том числе российские.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 60% продаваемых в РФ лекарств производят в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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