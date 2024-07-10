Минздрав РФ отменил регистрацию нескольких украинских препаратов

Согласно списку, речь идёт о сиропе от кашля «Амброксол, применяемом применяемый при холецистите препарате «Аллохол, а также лекарстве «Аллопуринол», который назначают при подагре.

В ведомстве указали, что регистрация отменена на основании соответствующего заявления производителя ПАО «Борщаговский химико-фармацевтический завод».

В Минздраве отметили, что у указанных препаратов имеются аналоги, в том числе российские.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 60% продаваемых в РФ лекарств производят в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

