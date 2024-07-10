Минздрав РФ отменил регистрацию нескольких украинских препаратов
Минздрав РФ отменил госрегистрацию нескольких украинских лекарств. Соответствующая информация опубликована в госреестре лекарственных средств.
Согласно списку, речь идёт о сиропе от кашля «Амброксол, применяемом применяемый при холецистите препарате «Аллохол, а также лекарстве «Аллопуринол», который назначают при подагре.
В ведомстве указали, что регистрация отменена на основании соответствующего заявления производителя ПАО «Борщаговский химико-фармацевтический завод».
В Минздраве отметили, что у указанных препаратов имеются аналоги, в том числе российские.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 60% продаваемых в РФ лекарств производят в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов: Передача Украине истребителей F-16 никак не повлияет на ход СВО
- Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область
- Виктория Боня заявила, что Кологривый гениально сыграл в «Слове пацана»
- Минздрав РФ отменил регистрацию нескольких украинских препаратов
- Два человека погибли, 22 пострадали в ДТП в Удмуртии
- Португалия поставит Украине помощь на 220 миллионов евро
- В Госдуму внесли законопроект о повышении налогов для лиц со вторым гражданством
- МЧС: В ходе весенних паводков в России затопило почти 30 тысяч жилых домов
- Глава Минприроды предупредил о пике лесных пожаров в ближайшие две недели
- Путин снова заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru