Минздрав рассказал, как подготовить детей к первому классу

В Министерстве здравоохранения России рассказали, как родителям морально подготовить детей к первому классу. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской психологии федерального органа Юрия Зинченко.

Специалисты отмечают, что ребенку необходимо позволить самому организовывать свою деятельность, чтобы показать, что он становится взрослым. Помимо этого, стоит объяснить будущему школьнику, что учеба является не игрой, а возможностью проявить свои умения с помощью обучения, а также соблюдения правил.

Помимо этого, психолог отметила, что при общении со сверстниками, ребенка нужно научить направлять внимание на интересы других детей. Также не стоит ругать школьника без веских на то причин.

Зинченко отметила, что школьников, а в особенности первоклассников необходимо хвалить не только за хорошие оценки, но и за старания.

