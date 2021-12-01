Минздрав: пандемия COVID-19 будет продолжаться из-за новых штаммов
Возникновение новых штаммов коронавируса, в том числе «омикрона», не позволяет рассчитывать на завершение пандемии в ближайшее время. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
По его словам, вряд ли удастся избавиться от COVID-19 в свете того, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о появлении нового штамма, который быстро размножается.
Ранее биолог Анча Баранова допустила неэффективность существующих вакцин против штамма «омикрон». Она отметила, что специалистам придется создавать новую вакцину, если омикрон-штамм коронавируса вытеснит дельта-штамм, потому что современные препараты потеряют эффективность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Талибы атаковали иранские КПП на границе
- Вашингтон пригрозил России санкциями в случае агрессии в сторону Украины
- Политолог определил главные вопросы будущей пресс-конференции Путина
- Минздрав: пандемия COVID-19 будет продолжаться из-за новых штаммов
- Роналду одним словом прокомментировал седьмой «Золотой мяч» Месси
- Лукашенко заявил, что украинские военные просили Россию «спасти» Крым от НАТО
- Лукашенко назвал Зеленского случайным в политике человеком
- Spotify определил самых популярных музыкальных исполнителей у россиян
- Верховный суд защитил дорожный знак «Фотовидеофиксация»
- В России создают высокотехнологичные места лишения свободы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru