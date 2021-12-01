Минздрав: пандемия COVID-19 будет продолжаться из-за новых штаммов

Возникновение новых штаммов коронавируса, в том числе «омикрона», не позволяет рассчитывать на завершение пандемии в ближайшее время. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, вряд ли удастся избавиться от COVID-19 в свете того, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о появлении нового штамма, который быстро размножается.

Ранее биолог Анча Баранова допустила неэффективность существующих вакцин против штамма «омикрон». Она отметила, что специалистам придется создавать новую вакцину, если омикрон-штамм коронавируса вытеснит дельта-штамм, потому что современные препараты потеряют эффективность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияОмикрон-штаммКоронавирус
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