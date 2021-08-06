Минюст внес ФБК и «Штабы Навального» в перечень запрещенных организаций
Министерство юстиции России включило «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией) , «Фонд защиты прав граждан» (признан в РФ иноагентом) и «Штабы Навального» (организация, причастная к экстремистской деятельности или терроризму) в перечень запрещенных организаций.
Как следует из реестра на сайте Минюста, все три структуры были включены в список запрещенных согласно решению Мосгорсуда от 9 июня 2021 года.
По данным прокуратуры, организации создавали условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в России, в том числе используя сценарий «цветной революции», отмечает «Свободная пресса». Мосгорсуд согласился с такой оценкой, позже Первый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения, отмечает РИА ФАН.
Из-за признания этих организаций запрещенными их деятельность в РФ станет невозможна, вся символика структур запрещена.
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