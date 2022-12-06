Минфин РФ предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

Так, предлагается постепенно довести ставки акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июля 2023 года в России будет введён акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, речь идёт о напитках, изготовленных с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), в состав которых входит сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мёд.

