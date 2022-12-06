Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию

Минфин РФ предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

Так, предлагается постепенно довести ставки акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июля 2023 года в России будет введён акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, речь идёт о напитках, изготовленных с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), в состав которых входит сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мёд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СигаретыАкцизыМинфин
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