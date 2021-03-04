Минэкономразвития предложило расширить функционал «Госуслуг»
Министерство экономического развития РФ предложило расширить функционал портала «Госуслуги», сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в Минэкономразвития предлагают предоставлять россиянам и организациям сведения об участниках финансового рынка, выписки из госреестров ломбардов, операторов инвестиционных платформ и микрофинансовых организаций.
Также в министерстве предложили с помощью портала информировать самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке, отмечает RT.
В Минэкономразвития считают, что нововведения позволят гражданам получать необходимую информацию без лишних затрат времени и посещений различных ведомств.
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