Минэкономразвития предложило расширить функционал «Госуслуг»

Министерство экономического развития РФ предложило расширить функционал портала «Госуслуги», сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в Минэкономразвития предлагают предоставлять россиянам и организациям сведения об участниках финансового рынка, выписки из госреестров ломбардов, операторов инвестиционных платформ и микрофинансовых организаций.

Также в министерстве предложили с помощью портала информировать самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке, отмечает RT.

В Минэкономразвития считают, что нововведения позволят гражданам получать необходимую информацию без лишних затрат времени и посещений различных ведомств.



