Миллион раз воспользовались столичные предприниматели онлайн-услугами на mos.ru в 2020 году

Количество обращений к электронным услугам для бизнеса на портале mos.ru достигло миллиона за год. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы со ссылкой на заместителя мэра города Наталью Сергунину.

По словам Сергуниной, существующая цифровая экосистема города предлагает более 200 онлайн-услуг и значительно упрощает процесс коммуникации предпринимателей с государственными органами.

«На портале mos.ru сегодня зарегистрировано более 338 тысяч корпоративных кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - рассказала Сергунина.

Отмечается, что услуги для бизнеса систематизированы по категориям: торговля и реклама, строительство, транспорт и другие области. В 2020 году было проведено обновление корпоративного кабинета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который теперь выступает единой площадкой для всех сотрудников организации.

Также более 20 цифровых продуктов для предпринимателей представлено на платформе «Малый бизнес Москвы». В прошлом году ими воспользовались более 42,5 тысяч раз, наиболее востребованными стали услуга «Законодательный бизнес-дайджест» и сервис «Проверка контрагента».

