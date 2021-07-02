Миллион раз воспользовались столичные предприниматели онлайн-услугами на mos.ru в 2020 году
Количество обращений к электронным услугам для бизнеса на портале mos.ru достигло миллиона за год. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы со ссылкой на заместителя мэра города Наталью Сергунину.
По словам Сергуниной, существующая цифровая экосистема города предлагает более 200 онлайн-услуг и значительно упрощает процесс коммуникации предпринимателей с государственными органами.
«На портале mos.ru сегодня зарегистрировано более 338 тысяч корпоративных кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - рассказала Сергунина.
Отмечается, что услуги для бизнеса систематизированы по категориям: торговля и реклама, строительство, транспорт и другие области. В 2020 году было проведено обновление корпоративного кабинета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который теперь выступает единой площадкой для всех сотрудников организации.
Также более 20 цифровых продуктов для предпринимателей представлено на платформе «Малый бизнес Москвы». В прошлом году ими воспользовались более 42,5 тысяч раз, наиболее востребованными стали услуга «Законодательный бизнес-дайджест» и сервис «Проверка контрагента».
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