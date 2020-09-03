МГИК: Избиркомы полностью готовы к выборам муниципальных депутатов

Система избирательных комиссий для муниципальных выборов в российской столице развернута практически в полном объеме. Об этом объявил глава Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов. По его данным, своё волеизъявление могут сделать почти 70 тысяч горожан.

В Бабушкинском муниципальном образовании зарегистрированы 15 кандидатов, в Марьине - 11 претендентов. Муниципальные выборы пройдут в этих двух районах Москвы в единый день голосования 13 сентября.

Дистанционное онлайн-голосование пройдет 11 и 12 сентября. В рамках этого формата впервые будет опробован электронный реестр. В нём избирательные комиссии будут фиксировать факт получения электронных бюллетеней и досрочного голосовании. Это даст возможность избежать попытки неоднократного голосования посредством разных способов.

Даже если избиратель проголосует досрочно, а после этого подаст заявление на электронное выражение своей позиции, у него не получится это сделать. Заявление аннулируют перед формированием итогового реестра электронного голосования. Кроме того, сразу после окончания электронного досрочного голосования список тех, кто не сделал это, несмотря на то, что записался, передадут в УИКи, и граждане смогут отдать свой голос 13 сентября традиционным способом.

