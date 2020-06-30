МГИК и ОШ рассказали об осуществлении контроля за ходом голосования

Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ рассмотрел 426 обращений и выявил по ним восемь подтверждённых нарушений, рассказал официальный представитель штаба Александр Асафов. По его словам, все эти нарушения уже так или иначе были отражены в СМИ.

Одна из таких ситуаций произошла на избирательном участке в Лефортово, где гражданин пришёл получать бюллетень и увидел напротив своей фамилии отметку о том, что он проголосовал на дому. Как сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут перед ним извинились, дополнительно включили в список голосующих и выдали бюллетень.

«Я вижу в этом ошибку. Просто-напросто информацию о надомном голосовании внесли не в ту строку», - добавил он.

С учётом того, что все сейф-пакеты с бюллетенями пронумерованы, при необходимости не составит труда найти признанные недействительными бюллетени, сказал Реут.

Корпус наблюдателей продолжает работать в штатном режиме, как и колл-центр, в который поступает порядка 4,5 тысяч звонков в сутки, отметил Асафов. Звонят как избиратели с вопросами по дистанционному голосованию, так и наблюдатели.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля включительно, однако дистанционное голосование для жителей Москвы и Нижегородской области завершается 30 июня.

Ранее международные эксперты из Белоруссии и Сербии отметили открытость и уровень обеспечения безопасности на голосовании по Конституции РФ, передаёт Life.ru.

