МГИК и ОШ рассказали об осуществлении контроля за ходом голосования
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ рассмотрел 426 обращений и выявил по ним восемь подтверждённых нарушений, рассказал официальный представитель штаба Александр Асафов. По его словам, все эти нарушения уже так или иначе были отражены в СМИ.
Одна из таких ситуаций произошла на избирательном участке в Лефортово, где гражданин пришёл получать бюллетень и увидел напротив своей фамилии отметку о том, что он проголосовал на дому. Как сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут перед ним извинились, дополнительно включили в список голосующих и выдали бюллетень.
«Я вижу в этом ошибку. Просто-напросто информацию о надомном голосовании внесли не в ту строку», - добавил он.
С учётом того, что все сейф-пакеты с бюллетенями пронумерованы, при необходимости не составит труда найти признанные недействительными бюллетени, сказал Реут.
Корпус наблюдателей продолжает работать в штатном режиме, как и колл-центр, в который поступает порядка 4,5 тысяч звонков в сутки, отметил Асафов. Звонят как избиратели с вопросами по дистанционному голосованию, так и наблюдатели.
Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля включительно, однако дистанционное голосование для жителей Москвы и Нижегородской области завершается 30 июня.
Ранее международные эксперты из Белоруссии и Сербии отметили открытость и уровень обеспечения безопасности на голосовании по Конституции РФ, передаёт Life.ru.
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