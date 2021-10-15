МегаФон создал новый сервис для работников вахтовым методом

Уезжающие на смену в отдаленные регионы России вахтовики смогут бесплатно «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер благодаря новому сервису МегаФона. Предложение актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков.

Для подключения бесплатной услуги «Добровольная блокировка номера» достаточно обратиться в салон МегаФона и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время – самостоятельно в приложении МегаФона или по бесплатному номеру 0500.

По словам коммерческого директора МегаФона Влада Вольфсона, такие мобильные каникулы появились на телеком-рынке впервые. В среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей.

«При разработке предложения мы ориентировались на пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок. На период рабочей смены они отказываются от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер», - отметил он.

МегаФон проанализировал с помощью инструментов Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России. В целом по стране более 60% работников отправляются на вахту примерно на 2 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия), посёлок Талакан – самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, посёлки Приобский (ХМАО-Югра) и Сабетта (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также п. Нючакан в Иркутском регионе.

