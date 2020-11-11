«Мечтай со мной» вновь запускает акцию «Елка желаний»
Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» уже третий год подряд объявляет о предновогодней акции «Елка желаний». Цель мероприятия заключается в том, чтобы подарить ощущение праздника людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации по различным причинам.
Это проект реализуется в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Генеральный директор этой автономной некоммерческой организации Алексей Комиссаров рассказал, что в прошлом году в рамках акции было исполнено более 7500 желаний.
На этот раз заявки на участие принимаются с 16 ноября по 15 декабря. А уже с 1 декабря по 28 февраля начнётся исполнение новогодних желаний. Это будут делать партнеры, участники конкурса «Лидеры России» и другие неравнодушные люди. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.
Партнером может стать любой желающий – отдельные граждане, компании и предприятия, коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения.
Кроме того, в текущем месяце планируется завершение акции «Мечты победителей», которая стартовала в марте по случаю 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции было исполнено более 50 желаний ветеранов ВОВ, бывших узников нацизма, жителей блокадного Ленинграда, вдов инвалидов и участников ВОВ, детей войны, потомков победителей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Россия выделила на восстановление Сирии более миллиарда долларов
- Власти Венгрии предложили внести в Конституцию определение пола
- Голикова назвала наиболее страдающие от коронавируса регионы России
- Назван срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России
- Госдума одобрила повышение НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru