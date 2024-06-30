МЧС предупредило о сильной жаре в Москве в ближайшие дни

По данным ведомства, 1, 2 и 3 июля в дневные часы температура воздуха повысится до 30-33 градусов.

В МЧС рекомендовали горожанами быть внимательными и избегать перегрева. Также в ведомстве призвали использовать одежду светлых тонов, надевать головные уборы и пить больше поды.

В беседе с «Радиоточкой НСН» синоптик Александр Шувалов заявил, что жара пришла в Москву до 5 июля, передает «Радиоточка НСН».

