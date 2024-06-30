МЧС предупредило о сильной жаре в Москве в ближайшие дни
30 июня 202418:19
В ближайшие три дня в российской столице ожидается сильная жара, пишет ТАСС со ссылкой на управление МЧС по городу.
По данным ведомства, 1, 2 и 3 июля в дневные часы температура воздуха повысится до 30-33 градусов.
В МЧС рекомендовали горожанами быть внимательными и избегать перегрева. Также в ведомстве призвали использовать одежду светлых тонов, надевать головные уборы и пить больше поды.
В беседе с «Радиоточкой НСН» синоптик Александр Шувалов заявил, что жара пришла в Москву до 5 июля, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru