МЧС объявил о начале противопожарных рейдов в ТЦ с 1 июля

Государственный пожарный надзор России начнет с 1 июля 2021 года практиковать профилактические антипожарные рейды без предупреждения собственников торговых и иных публичных объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Закон "О государственном контроле", принятый в июле этого года, предполагает семь видов профилактических противопожарных мероприятий. По данным агентства, проверка - это один из возможных вариантов.

Инспектор пожарного надзора также сможет использовать выездные обследования, основанные на визуальном осмотре объекта без контакта с владельцами/сотрудниками. Будут осмотрены общедоступные для посетителей места, такие как торговый зал и уборная.

Если будут зафиксированы нарушения требований пожарной безопасности, инспектор сможет провести "инспекционный визит" в течение одного дня. Как отметили в МЧС, для его проведения не нужно уведомлять владельца объекта.

