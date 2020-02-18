«Макдональдс» открыл сервис dark kitchen в Москве

Dark kitshen предполагает приготовление еды только для доставки. По данным издания, это первое в РФ заведение подобного типа.

Как стало известно газете, первый ресторан dark kitchen "Макдональдс" начал работать у станции метро "Юго-западная". Открытие точки подтвердили газете представитель ресторана быстрого питания. По его словам, в настоящее время идет тестирование этого сервиса, в случае ее успеха возможно дальнейшее открытие подобных точек.







