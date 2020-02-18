«Макдональдс» открыл сервис dark kitchen в Москве
Сервис dark kitchen ("темная кухня") "Макдональдс" заработал в Москве. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к компании.
Dark kitshen предполагает приготовление еды только для доставки. По данным издания, это первое в РФ заведение подобного типа.
Как стало известно газете, первый ресторан dark kitchen "Макдональдс" начал работать у станции метро "Юго-западная". Открытие точки подтвердили газете представитель ресторана быстрого питания. По его словам, в настоящее время идет тестирование этого сервиса, в случае ее успеха возможно дальнейшее открытие подобных точек.
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