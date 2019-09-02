Мамонова выписали из больницы после инфаркта

Петра Мамонова отпустили из больницы до следующей операции на сердце. Об этом РИА Новости рассказала супруга музыканта и актёра. Она призналась, что муж чувствует себя плохо.

Мамонов попал в кардиологическое отделение Первой градской больницы имени Пирогова в российской столице 24 августа. У музыканта диагностировали обширный инфаркт, передает RT. Больному сделали операцию.

Петру Мамонову 68 лет.

