Малахова на Украину не пустят
Российские и украинские политологи дали оценку шоу «Надо поговорить» и высказали в эфире НСН отношение к появлению данных Андрея Малахова на украинском сайте «Миротворец»
Российские и украинские политологи дали оценку шоу «Надо поговорить» и высказали в эфире НСН отношение к появлению данных Андрея Малахова на украинском сайте «Миротворец»
Российский телеведущий Андрей Малахов попaл в бaзу дaнных укрaинского портaлa «Миротворец». Тaм укaзaно, что Мaлaхов принял сознaтельное учaстие в информaционно-пропaгaндистской провокaции России — телемосте между Москвой и Киевом «Нaдо поговорить», оргaнизовaнном кaнaлом «Россия 1».
Сaйт «Миротворец» рaзмещaет личные дaнные журнaлистов, aртистов, политиков и других личностей, посещaвших Крым и Донбaсс в обход укрaинских влaстей или сотрудничaвших с предстaвителями сaмопровозглaшенных Донецкой и Лугaнской нaродных республик (ДНР и ЛНР). Официaльного стaтусa ресурс не имеет, но тем не менее внесенным в эту бaзу лицaм укрaинские погрaничники могут откaзaть во въезде в стрaну.
Политолог Александр Асафов в беседе с НСН заявил о необходимости проектов, подобных проекту «Надо поговорить».
«Безусловно, такие площадки нужны. Но возможность их создания крайне низка в силу того, что и официальная, и неофициальная украинская власть с ними будут бороться. В той токсичной среде, которая все пять лет с момента переворота создавалась представителями украинского политического истеблишмента, безусловно, нужны контакты представителей гражданского общества. Деятели культуры, прессы должны между собой общаться, чтобы напряженность между нами была разрушена, и люди могли услышать друг друга, чтобы понять друг друга. Потому что только в этом диалоге может возникнуть та точка соприкосновения, с которой может начаться потепление отношений и выход из этого затяжного пике, к которому привел свершившийся пять лет назад госпереворот на Украине» - отметил российский политолог.
Депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что российский проект был совершенно безопасным для украинского государства.
«Стало очевидно после проведения телемоста, что никакой угрозы безопасности Украины диалог в эфире не представлял. Абсолютно. Люди поговорили – обменялись мнениями, эмоциями, позициями. Это абсолютно нормальный процесс, и та истерика, которая была на Украине, связанная с телемостом, - это попытка политизации инициативы», - заявил собеседник НСН.
Российский эксперт Александр Асафов считает, что идеологический фундамент нынешней киевской власти не отличается от политики предшественников и не дает ни малейшей возможности для создания совместных мирных проектов.
«Любые попытки совместного участия в международных культурных проектах, любые не политизированные контакты натыкаются на противодействие сразу по нескольким направлениям: противодействие официальной власти и давление радикальных нацистов и националистов на Украине. Которые занимаются прямыми угрозами. Мы видим, что редакция СМИ (телеканала «112 Украина») была атакована с применением тяжелого оружия обстрелян телеканал, который собирался показать фильм Оливера Стоуна. Мы видим, что на сайтах, где публикуются персональные данные и угрозы, появляются имена людей, которые хотя бы попытали предложить диалог. К сожалению, думаю, характер взаимоотношений двух стран и различных сообществ - культурного сообщества, гражданского общества – в ближайшее время не изменится. Потому что характер действующего политического истеблишмента на Украине не изменится, несмотря на то, что главное политическое лицо сменилось», - считает Асафов.
Его коллега, экс-советник управления президента России, политолог Олег Матвейчев высказал иную точку зрения в эфире НСН.
«На мой взгляд, нет глобальной необходимости в программе, подобной «Надо поговорить». Наши люди – в России и на Украине – настолько породнены: у каждого есть родственники, друзья и знакомые в двух странах, - что они и так свободно общаются друг с другом. Рассказывают друг другу в том числе в социальных сетях обо всем, что происходит», - отметил Матвейчев.
Экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире НСН позитивно оценил проект «Надо поговорить». И дал противоположную оценку факту внесения российского ведущего Андрея Малахова в списки сайта «Миротворец».
«Миротворец» - это преступная организация, которая должна быть ликвидирована. На это уже не раз указывали европейские страны и даже Соединенные Штаты Америки, но она продолжает существовать!» - заявил украинский эксперт.
Российский политолог Олег Матвейчев также удивлен существованием и работой сайта «Миротворец», несмотря на нарушение европейских норм права и свобод.
Украинский парламентарий Спиридон Килинкаров напомнил, что кроме Андрея Малахова и многих других россиян в списки «Миротворца» попали в свое время даже немецкие политики, что вызвало скандал.
«Это такая реакция ненормальных людей на абсолютно нормальную инициативу проведения телемоста. Само существование сайта «Миротворец» говорит о том, что Украина не вернулась в правовое поле. Думаю, до этого нам еще далеко, к большому сожалению. Даже замечания со стороны ЕС не имели должного эффекта, когда немецкие политики попали в списки сайта», - отметил украинский депутат.
Однако, Спиридон Килинкаров усомнился, что Андрея Малахова, несмотря на снижение влияния «Миротворца», впустят на территорию Украины, после его внесения в «черный список».
Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН прокомментировал включение в списки "Миротворца" украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
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