Магазин ИЛЬ ДЕ БОТЭ открывается в «Афимолле» после реконструкции

Парфюмерно-косметическая сеть ИЛЬ ДЕ БОТЭ открывает магазин в торгово-развлекательном центре «Афимолл» после перестройки. На сегодняшний день в 28 крупнейших городах России работают 70 точек сети.

За многие годы компания добилась лидерства в премиальном сегменте российского рынка красоты. Это было возможно благодаря политике, основанной на чуткости к изменениям в потребительском спросе и на рынке в целом, а также на приверженности заданному курсу развития. В прошлом году более 100 новых брендов были добавлены в ассортимент сети. ИЛЬ ДЕ БОТЭ учитывает растущий спрос на продукты с добавленной ценностью и стремится предложить своей аудитории не только продукт, но и уникальный бьюти-опыт.

Одна из главных ценностей сети — искренность, которую невозможно подделать. Это выражается в высоком, при этом ненавязчивом клиентском сервисе и индивидуальном подходе к каждому гостю. Эти принципы реализованы и во вновь открывшей двери торговой точке.

Магазин занимает площадь порядка 170 м². Архитектор обновленного магазина поделился, что основной задачей было создание места для комфортного бьюти-шопинга со спокойной и приятной обстановкой. Дизайн пространства стал выражением изящества и сдержанности. Для достижения подобного эффекта были использованы рельефная штукатурка и текстурированная плитка. Они дают помещению визуальную глубину, создавая контраст с глянцевыми поверхностями мебели и золотыми элементами.

По случаю открытия 1 и 2 февраля в обновленном бьюти-пространстве пройдет настоящий праздник. Посетители смогут воспользоваться скидкой 15% на ассортимент магазина и получить повышенный кешбэк 30% баллами. Сеть подготовила для покупателей угощения и бьюти-сервис от визажистов, подарки и комплименты от брендов, а также мастер-класс по созданию цветочной композиции. Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 2.

АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» ИНН 7707061530 LjN8KNFUK

