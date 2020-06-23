«Левада-центр» не верит в конструктивную реакцию Кремля на данные Росстата
Руководитель исследовательской организации Лев Гудков заявил НСН, что к предоставляемой Росстатом информации есть множество претензий.
Правительство страны и Администрация президента и реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, ведомство может заранее предоставлять статистику для узкого круга лиц до официального раскрытия при условии сохранить ее полную неизменность. Такая возможность закреплена правилами Евростата.
Руководитель «Левада-центра» Лев Гудков в эфире НСН заявил, что к данным, предоставляемым Росстатом, есть множество вопросов и претензий.
«Скорее неконструктивно реагируют власти на статистику, а к цифрам Росстата - масса претензий. Все время меняется формат публикации данных, меняется методология, непонятно, правда, почему. Но других данных нет. Поэтому, так или иначе, мы вынуждены пользоваться этими данными, но с оглядкой», - заявил он.
«Если говорить о расхождениях, то у нас более низкие показатели по доходам населения, чем у Росстата. Я больше доверяю нашим цифрам, но критически оценивать ведомство не берусь, потому что у них другая методология. Мы с реакцией властей пока не сталкивались. Единственный, кто высказывался, это Дмитрий Песков, но это было не по статистике наших исследований», - пояснил Лев Гудков.
Напомним, что ранее с критикой данных «Левада-центра» выступал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Претензии тогда касались оценки уровня одобрения деятельности главы государства. По данным «Левада-центра», показатель в апреле 2020 года снизился на 4% по сравнению с мартом, до 59%. Официальный представитель Кремля отметил, что там не склонны полностью доверять результатам опросов «Левада-центра», поскольку существуют разные методики, и другие опросы «дают иную картину».
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