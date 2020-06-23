«Левада-центр» не верит в конструктивную реакцию Кремля на данные Росстата

Правительство страны и Администрация президента и реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, ведомство может заранее предоставлять статистику для узкого круга лиц до официального раскрытия при условии сохранить ее полную неизменность. Такая возможность закреплена правилами Евростата.

Руководитель «Левада-центра» Лев Гудков в эфире НСН заявил, что к данным, предоставляемым Росстатом, есть множество вопросов и претензий.

«Скорее неконструктивно реагируют власти на статистику, а к цифрам Росстата - масса претензий. Все время меняется формат публикации данных, меняется методология, непонятно, правда, почему. Но других данных нет. Поэтому, так или иначе, мы вынуждены пользоваться этими данными, но с оглядкой», - заявил он.