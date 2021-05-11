«Кривая линия» пытается спасти жильцов от потопа

С неординарным развитием событий столкнулась «Кривая линия НСН» при работе с обращениями жильцов одного из домов в городе Энгельс Саратовской области. Накануне майских праздников они пожаловались на перманентно протекающую крышу. После дождей заливает сразу несколько этажей. Из-за этого жильцы вынуждены сидеть без света, так как вода стекает по электрической проводке. Жилищная инспекция безмолвствует на протяжении нескольких лет, а управляющая компания, как и городская администрация ничего сделать не может.

Ответ, полученный «Кривой линией» из администрации Энгельсского муниципального района, пролил свет на данную историю. Но жильцам от этого легче не станет. По крайней мере в ближайшее время.

Как сообщил НСН замглавы администрации г-на Попеко, «по данным независимой экспертизы причиной произошедших заливов является нарушение застройщиком технологии выполнения кровельных работ». Данный дом был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. А так как 5-летний гарантийный срок на строительные работы не истек, то устранением протечек должна заниматься не управляющая компания, а застройщик. «В связи с этим, управляющая компания ООО «Химик-Н» обратилась к застройщику ООО «Компания Кронверк» с требованием об устранении строительных недостатков, в том числе кровли указанного дома, в рамках гарантийных обязательств» - говорится в письме.

Вместе с тем, как рассказали НСН жильцы многострадального дома, оказывается есть даже решение суда. Согласно ему застройщик должен устранить недостатки до 1 июня текущего года. Только вот работы еще не начинались. И для энгельсской администрации это явно не тайна. Правда, в своем ответе на запрос «Кривой линии» данный нюанс почему-то был упущен.

Следует отметить, что по данным системы «СПАРК», владельцем компании-застройщика является один из крупнейших предпринимателей Саратовской области Александр Шмидт, сын банкира-основателя некогда процветавшей WDB-групп.

До окончания сроков исполнения решения суда осталось около двух недель. «Кривая линия» внимательно следит за развитием событий и ожидает ответа от Государственной жилищной инспекции Саратовской области.