Космонавт определил главную угрозу Земле
Российский космонавт Геннадий Падалка считает конфликты между людьми и противостояния между государствами основной угрозой существования жизни на планете. По его словам, это гораздо опаснее техногенных катастроф или изменений климата. Об этом Падалка заявил в столице Китая в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата Европы по футболу 2020 в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
Космонавт отметил, что принимал участие во многих международных проектах, в том числе на Международной космической станции. Он выразил уверенность, что его коллеги по орбите разделяют его точку зрения на главную угрозу Земле, отмечает «Свободная пресса».
Геннадий Падалка подчеркнул, что люди в космосе работают в экстремальных условиях, плечом к плечу строят объекты в замкнутом пространстве, и задаются вопросом, почему такие же подходы не применяются на родной планете.
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