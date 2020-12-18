Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за неустойчивый рунет

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал в первом чтении проект о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета, сообщает ТАСС.

Документ, который предлагается принят в первом чтении, вводит ответственность за нарушения требований по обеспечению устойчивой и безопасной работы на территории РФ сети интернет и сети связи общего пользования.

Авторами документа являются глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский, которые предлагают, в зависимости от состава административного правонарушения, наказывать юридических лиц штрафом или, в отдельных случаях, приостановкой деятельности.

Размер штрафа составит от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, а за повторное совершение административного правонарушения - от 60 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

