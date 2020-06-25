Командующий Балтфлотом наградил «Золушку» с парада в Калининграде

Командующий Балтийским флотом, как и обещал, наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряв туфельку в время марша, однако продолжила движение, не сбив строй. Отличилась фельдшер зенитного ракетного полка дивизии ПВО Балтфлота гвардии прапорщик Ксения Кальчинская.

Командующий флотом адмирал Александр Носатов отметил её стойкость, выдержку и самообладание, проявленные при проведении военного парада. Перед строем сослуживцев он лично вручил девушке памятную медаль, грамоту и букет роз. Как отмечает официальный представитель Балтфлота, Ксения не сломала строй и продолжала движение, так что присутствующие на трибуне даже не заметили, что на ноге у направляющей шеренги нет обуви.

Командование флота узнали о происшествии уже по окончании марша, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Командующий распорядился отыскать находчивую подчинённую и наградить.

