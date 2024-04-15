Команда из Москвы победила в первом в этом сезоне хакатоне серии Tender Hack

Первый в этом году хакатон серии Tender Hack завершился в Москве. На протяжении трёх дней IT-командам со всей страны предстояло создать функционал автоматического определения категории и характеристик продукции в каталоге Портала поставщиков. Как рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, победителем турнира стала команда нейро-сети.рф из Москвы. Её проект в дальнейшем может быть реализован на ресурсе.

«Разработки участников хакатона позволят упростить для предпринимателей процесс создания новых карточек товаров, работ и услуг и их дальнейшую проверку. В соревнованиях приняли участие более ста разработчиков в составе 25 команд из разных регионов России», – рассказал Пуртов.

Он также уточнил, что по условиям соревнований, предложенный участниками продукт, должен был отвечать определенным требованиям. Например, при вводе наименования товара программа должна самостоятельно выявлять его ключевые и дополнительные характеристики и предлагать варианты заполнения карточки. Но при этом у пользователя должна была сохраниться возможность корректировать сгенерированные системой данные.

Для того, чтобы участникам хакатона было проще ориентироваться в системе закупок, в рамках соревнований проводились мастер-классы, встречи и консультации с экспертами Портала поставщиков, столичных департаментов по конкурентной политике и информационных технологий города, а также представителями электронной торговой площадки «Росэлторг». Организаторы подчёркивают, что формат хакатона позволяет как молодым, так и опытным специалистам со всей страны применить свои знания и поработать над решением реального бизнес-проекта, а городу – в короткие сроки протестировать несколько вариантов и найти нестандартные решения поставленной задачи.

За призовой фонд первого в этом году хакатона в 500 тысяч рублей боролись как опытные профессионалы, так и студенты вузов. Все три призовых места достались столичным IT-специалистам. Как рассказал капитан команды победителя нейро-сети.рф Дмитрий Савелко, одержать победу удалось благодаря слаженной работе всей команды.

«Сама задача нам показалась очень интересной. Организаторы предоставили большой массив данных для анализа, поэтому удалось попробовать разные подходы для решения», – рассказал Савелко.

Следующий турнир Tender Hack пройдет с 19 по 21 апреля во Владивостоке. Участие во всех соревнованиях серии – бесплатное. Организатором мероприятий выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Ознакомиться с заданием и подать заявку на регистрацию можно на сайте хакатона.

