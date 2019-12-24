Колокольцев наказал сотрудников МВД Татарстана за учения с детьми
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял административные меры воздействия в отношении главы МВД Татарстана Артёма Хохорина. Ему вынесено неполное служебное соответствие за организацию учений по разгону митинга с участием школьников. Кроме того, в отставку отправлены непосредственные организаторы мероприятия, передаёт RT.
Об этом Колокольцев объявил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Ранее в сети появилось видео участия учеников Новотроицкой средней школы в тактико-строевых занятиях с личным составом отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана. В качестве статистов были привлечены девятиклассники, отмечает Ura.ru.
Целью учений была отработка действий полиции во время массовых беспорядков. Минобрнауки республики начало ранее служебную проверку. Руководитель отдела образования подала заявление об увольнении.
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