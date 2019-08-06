Количество больных диабетом выросло в четыре раза

Число больных диабетом 2-го типа, за последнее время выросло в 4 раза. Такие данные серьезно обеспокоили специалистов. Уточняется, что это заболевание сильно помолодело – теперь им страдают даже дети. Чтобы выявить диабет на ранних стадиях, разработана анкета из 8-ми вопросов, ответив на которые любой человек сможет определить, есть ли у него риск возникновения заболевания. Об этом рассказала председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при МТПП Алла Обухова.

«Это простейшая анкета, там 8 вопросов, очень простых. На каждый вопрос есть варианты ответа и соответственно баллы. Вы суммируете баллы и понимаете, какой у вас риск развития диабета. Если вы видите, что у вас уже имеется умеренный, высокий или очень высокий риск диабета, вы приходите в один из медицинских центров, которые участвуют в программе пока только в Зеленограде, и вам бесплатно возьмут два анализа – это глюкоза крови, это то, что берут в государственных клиниках, но чем мы отличаемся: мы берем гликированный гемоглобин», - сообщила она.

По словам специалиста, данные анализов и анкеты оценит терапевт. Он даст индивидуальные рекомендации по питанию и физической нагрузке для профилактики диабета.

