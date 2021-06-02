Кириенко и Ковальчук рассказали школьникам о создании праздника выпускников «Алые паруса»

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и один из поддерживавших возрождение праздника выпускников «Алые паруса» предприниматель Юрий Ковальчук встретились с участниками конкурса «Большая перемена».

Мероприятие состоялось в признанном лучшим шоу-пространством Европы «Ленинград-центре» в рамках съемок фильма «Алые паруса — как создавалась легенда».

Кириенко рассказал, как в 2005 году Ковальчук вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, тогда занимавшей пост главы Санкт-Петербурга, по инициативе президента РФ Владимира Путина возродили «Алые паруса» — уникальный проект для выпускников. Как отметил замруководителя администрации президента, мероприятие символизирует мечты и надежды, как и корабль в одноименной повести Александра Грина.

Кроме того, Кириенко рассказал, что участники «Большой перемены» смогут побывать на самом бриге-символе петербургского выпускного.

«Мне кажется, самое главное, чтобы вы почувствовали, что мечта безгранична. Вы в эти дни будете видеть большое количество примеров, будете встречаться с людьми, которые мечтали и смогли реализовать свою мечту. И главное, что я хотел бы вам пожелать, — почувствуйте масштаб мечты и масштаб возможного. На самом деле возможно все», — отметил Кириенко.

Замглавы президентской администрации добавил, что от масштабов мечтаний нынешних школьников зависит будущее России.

В свою очередь, Юрий Ковальчук рассказал подробнее об истории возрождения праздника «Алые паруса». По его словам, в 2005 году банк «Россия» решил отпраздновать свой юбилей, сделав доброе дело: финансовая организация задумала сделать что-то для молодого поколения.

Предприниматель отметил, что вместе с Валентиной Матвиенко они рассматривали разные варианты, а Владимир Путин подсказал идею праздника выпускников.

«Дело в том, что в выпускной традиционно в Ленинграде все выходили на Неву и гуляли, и много лет назад умные и креативные люди в городе догадались пустить маленький парусник. С белым парусом был, он подсвечивался просто прожектором красным, и это стало таким символом. Потом все заглохло. <...> И вот возникло решение этот праздник возродить», — рассказал Ковальчук.

Предприниматель добавил, что к вопросу организации мероприятия подошли серьезно, несмотря на отсутствие подобного опыта. По словам Ковальчука, сегодня возрожденный праздник не имеет аналогов в мире и отличается своей массовостью: на набережных города может находиться до полутора миллионов человек.

Кроме того, Ковальчук рассказал об организации «Алых парусов» в период жестких коронавирусных ограничений в 2020 году.

«Было найдено решение: в течение двух месяцев усилиями специалистов праздник был перенесен в акваторию Финского залива. То есть так, чтобы с набережных люди его не могли видеть, чтобы они не собирались вместе. И все федеральные каналы вели трансляцию этого праздника», — объяснил предприниматель.

Ковальчук добавил, что легендарный выпускной завоевал сразу пять наград на мировом конкурсе уровня «Оскара» Global Eventex Awards: шоу 2020 года получило четыре золота и одно серебро. Предприниматель отметил, что «Алым парусам удалось превзойти соперников в обстановке, когда Россия подвергается давлению, в частности, отечественных спортсменов лишают флага и гимна на Олимпийских играх.

«Поражений и побед, ребята, их нет в объективной реальности, они есть только в сознании человека», — заключил Ковальчук.

