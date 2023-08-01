Капитальный ремонт Жуковского путепровода завершили на 70%

На Жуковском путепроводе выполнено почти 70% работ по капитальному ремонту, сообщил замглавы департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

По его словам, в рамках капитального ремонта путепровода со стороны Жуковского проезда были установлены шесть 24-метровых железобетонных балок пролетного строения весом больше 36 т каждая. В скором времени будут установлены еще шесть таких же конструкций со стороны Летниковской улицы. Акулов отметил, что балки пролетных строений соединяют опоры моста и служат основанием для укладки монолитных плит, на которые в дальнейшем укладывается асфальт.

Замглавы департамента капитального ремонта столицы также разъяснил, что балки поднимаются с помощью специального авто-крана грузоподъемностью до 160 т. Балки подцепляют тросами через подготовленные заводом монтажные отверстия, после чего поднимают на кране. Монтажом таких балок занимаются семь рабочих одновременно.

В завершении капительного ремонта запланирована укладка нового покрытия и установка трех новых осветительных опор, отметил Акулов. Для безопасности пешеходов установят металлические ограждения. Вдобавок территорию около Жуковского путепровода благоустроят. Завершение всех работа на Жуковском путепроводе планируется уже в этом году.

