Камчатский вулкан Шивелуч выбросил 9-километровый столб пепла
На Камчатке вулкан Шивелуч 2 октября выбросил в атмосферу столб пепла, который достиг высоты в 9 километров, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
В свою очередь специалисты отметили, что шлейф пепла растянулся на 250 километров, однако ни один населенный пункт не пострадал.
МЧС присвоило извержению оранжевый уровень опасности. Известно, что в районе нет зарегистрированных групп туристов. Также отмечается, что воздушные трассы проходят мимо этой местности.
Эксперты предупредили, что возможно небольшое выпадение пепла в Усть-Камчатском муниципальном районе.
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