Камчатский вулкан Шивелуч выбросил 9-километровый столб пепла

В свою очередь специалисты отметили, что шлейф пепла растянулся на 250 километров, однако ни один населенный пункт не пострадал.

МЧС присвоило извержению оранжевый уровень опасности. Известно, что в районе нет зарегистрированных групп туристов. Также отмечается, что воздушные трассы проходят мимо этой местности.

Эксперты предупредили, что возможно небольшое выпадение пепла в Усть-Камчатском муниципальном районе.

