Камчатский вулкан Шивелуч выбросил 9-километровый столб пепла

2 октября 201909:09

На Камчатке вулкан Шивелуч 2 октября выбросил в атмосферу столб пепла, который достиг высоты в 9 километров, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

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В свою очередь специалисты отметили, что шлейф пепла растянулся на 250 километров, однако ни один населенный пункт не пострадал.

МЧС присвоило извержению оранжевый уровень опасности. Известно, что в районе нет зарегистрированных групп туристов. Также отмечается, что воздушные трассы проходят мимо этой местности.

Эксперты предупредили, что возможно небольшое выпадение пепла в Усть-Камчатском муниципальном районе.

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