К юбилею ВДНХ запущена виртуальная маска дополненной реальности

ВДНХ – первое крупное городское пространство, которое использовало технологию дополненной реальности в социальной сети. Так, в «Одноклаcсниках», на официальной онлайн-площадке ВДНХ, появилась ЗD-маска дополненной реальности. На ней изображены главные и известнейшие объекты крупнейшей выставки России. Выход маски приурочен к 80-му дню рождения ВДНХ.

Пользователи стримингового приложения OK Live и мобильных видеозвонков в «Одноклассниках» могут добавить к своей трансляции или звонку имитацию прогулки по ВДНХ. При включении маски пользователь «надевает» на себя очки, в отражениях которых видны знаковые символы выставки: арка Главного входа ВДНХ, павильон «Космос», а также фонтан «Дружба народов».

Для того, чтобы примерить маску с символами ВДНХ, нужно создать трансляцию в «ОК Live» или совершить вызов в приложении, переключить изображение на фронтальную камеру, нажать на иконку маски и выбрать ВДНХ, отмечает АГН «Москва» .

Напомним, сегодня, 1 августа, главная выставка страны отмечает свой 80-й день рождения. Юбилейный сезон на ВДНХ стартовал 30 апреля – тогда состоялся торжественный запуск фонтанов. До конца 2019-го на территории выставки пройдет более 100 мероприятий, приуроченных к 80-летию ВДНХ.

Ранее НСН писала, что в арке главного входа ВДНХ покажут видеопроекцию, созданную специально к юбилею выставочного комплекса. Показы состоятся с 1 по 4 августа. Они будут проходить с девяти вечера до полуночи. В видеоряд попадут абстрактные картины, изображения космоса, стихий, игры теней и даже чертежей и строительных схем. Всего посетителям ВДНХ будет показано 15 коротких сюжетов, они будут сменять друг друга каждые семь минут.



