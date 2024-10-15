Историческому журналу «Родина» исполнилось 145 лет
В медиацентре «Российской газеты» прошла встреча, приуроченная к 145-летию исторического журнала «Родина» и выходу специального выпуска «Семейные ценности», подготовленного при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Об этом сообщили НСН в пресс-службе «Российской газеты».
«У каких еще изданий такая большая биография, как у «Родины»? Были разные времена, разные коллективы, но всех их роднит тяга к творчеству, которым журнал пронизан от заголовка на обложке до подписи к последнему фото. И отдельно скажу вот о чем - есть журналистика и есть поступок. Ваши специальные номера - совершенно особая история. Это не только высочайшего уровня журналистика, это поступок. Вы не просто их сделали, но и отвезли на новые территории и у вас там теперь друзья, вас там любят и ждут», - сказал главный редактор «РГ» Владислав Фронин.
Ранее в сентябре представители «Родины» и «РГ» представили спецвыпуск на новых территориях, где он был с энтузиазмом встречен учителями и библиотекарями. Это еще один шаг после успешных экспедиций с другими выпусками, такими как "Донбасс - сердце России", "Пушкин наш. И всё!" и "СВО: Своя Великая Отечественная", посвященного 80-летию освобождения Донбасса и других регионов от немецко-фашистских захватчиков. В рамках проекта "Классный наставник" был собран материал о выдающихся педагогах страны.
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