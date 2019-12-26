Источник заразы. Россиян предупредили об опасности денег

Наличные деньги несут в себе серьёзную опасность заражения гриппом, предупреждает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По словам экспертов ведомства, вирус на купюрах может сохранять активность на протяжении двух недель, поэтому деньги можно назвать настоящим «рассадником инфекции».

Именно поэтому, в отличие от России, наличность в некоторых странах выпускают на специальной антисептической бумаге, отмечает РИА ФАН. Дальше всех в этом смысле пошла Япония, где деньги можно стирать в кипятке.

В Роспотребнадзоре в очередной раз повторили прописные истины: предотвратить заболевание гриппом поможет вовремя сделанная прививка, ограничение контактов с заболевшими, сокращение времени пребывания в местах массового скопления людей

Кроме того, в надзорном ведомстве развенчали несколько мифов о гриппе. В частности, эксперты напомнили, что заболевания, вызванного этим вирусом, без высокой температуры не бывает, передает Телеканал «360». Возбудитель гриппа не боится мороза, жаропонижающие средства помогают инфекции размножится в организме. Та же вакцинация не дает 100% гарантии безопасности.

Одна из важных рекомендаций – необходимо регулярно проветривать помещение, где проводится много времени, а также делать влажную уборку. Не надо также забывать о сбалансированном питании, физической нагрузке и полноценном сне.

