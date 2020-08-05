Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент аварии
Актер Михаил Ефремов был за рулем своего автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы у здания министерства иностранных дел РФ. Такие показания в ходе заседания суда дал один из свидетелей по делу - инспектор ГИБДД Александр Козлов, передает ТАСС.
Он уточнил, что сначала очевидцы аварии сообщили ему, что именно артист находился за рулем, позднее инспектор убедился в этом, изучив записи с камер видеонаблюдения.
Козлов также рассказал, что по первому впечатлению у Ефремова наличествовали признаки алкогольного опьянения. При этом инспектор не смог однозначно вспомнить, был ли еще кто-то, кроме Ефремова, в салоне его внедорожника в момент аварии.
Ранее в Пресненском районном суде Москвы Михаил Ефремов отказался признать свою вину в смерти водителя микроавтобуса, в который врезался его автомобиль. Актёр пояснил, что не готов это сделать в связи с тем, что абсолютно «ничего не помнит» о самом моменте ДТП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru