Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
Минкульт передал икону «Троица» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Документ о передаче подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова. Церемония прошла в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.
Патриарх Кирилл назвал это событие историческим, а также добавил, что церковь сегодня свидетельствует о том, что страна живет в «иную эпоху».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля.
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