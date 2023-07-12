Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Минкульт передал икону «Троица» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Документ о передаче подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова. Церемония прошла в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.

Патриарх Кирилл назвал это событие историческим, а также добавил, что церковь сегодня свидетельствует о том, что страна живет в «иную эпоху».



Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля.



