Хотят гражданство: Итальянцы обратились с просьбой к Путину

Итальянская семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщает Ura.ru.

Они попросили предоставить им гражданство РФ. Об этом заявили в колл-центре программы. Отмечается, что подобных запросов к российскому лидеру приходит немало.

Получить российское гражданство выразил желание итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди. Он заявил, что его мать осталась в Италии, а сам он работает в зоне проведения спецоперации.

Ранее сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил о намерении получить гражданство России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

