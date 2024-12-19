Хотят гражданство: Итальянцы обратились с просьбой к Путину
Итальянская семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщает Ura.ru.
Они попросили предоставить им гражданство РФ. Об этом заявили в колл-центре программы. Отмечается, что подобных запросов к российскому лидеру приходит немало.
Получить российское гражданство выразил желание итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди. Он заявил, что его мать осталась в Италии, а сам он работает в зоне проведения спецоперации.
Ранее сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил о намерении получить гражданство России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru