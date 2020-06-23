Холдинг «Швабе» поздравил медиков с профессиональным праздником

В декабре прошлого года на выставке «Здравоохранение» в Москве презентовали уникальный медицинский лазер АЛХК-01-«Зенит». Это целый комплекс, с помощью которого можно удалять раковые новообразования и провоцирующие бесплодие опухоли. Несмотря на сложность и деликатность, операции с помощью такого лазера абсолютно безболезненны и не вредят соседним тканям.

Современный прибор с уникальным набором функций создали на базе Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) – разработчика легендарных фотокамер «Зенит». Выпуск лазера стал развитием существующей линейки медицинских изделий предприятия. При его создании специалисты КМЗ руководствовались, в первую очередь, потребностью рынка – до этого российские врачи пользовались импортной техникой, которая и стоила дороже, и была менее гибкой с точки зрения возможностей.

Так, отечественный лазер может задавать произвольный контур обрабатываемой площади, тогда как аналоги ограничены рядом фиксированных форм: кругом, прямоугольником, треугольником. При этом комплекс «Зенит» полностью автоматизирован – пока многие специалисты по-прежнему используют механический метод точечного выжигания, здесь достаточно запрограммировать лазер для дальнейшей самостоятельной работы.

Это лишь один из примеров, как предприятие, некогда специализировавшееся на покорении космоса и создании фототехники, сегодня производит сложнейшее медоборудование.

Организации в составе «Швабе» всегда были тесно связаны с медициной. НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, наряду с космическими и военными разработками, создавал первые в СССР лазерные установки для онкологии, хирургии, офтальмологии и других направлений медицины. На Вологодском оптико-механическом заводе выпуск фотообъективов и сельхозоборудования совмещался с производством медицинских приборов.

Сегодня медицинское направление играет ключевую роль в реализации стратегии «Швабе» по диверсификации – во многом за счет него доля гражданской продукции организации составляет 39% и должна вырасти до 80,6% к 2025 году. Холдинг выпускает порядка 200 медицинских изделий: от цифровых термометров и саморазрушающихся шприцев до корректоров артериального давления и персональных кардиомониторов.

Важное место в продуктовой линейке занимает оборудование Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) с функцией вентиляции легких. В начале апреля УОМЗ досрочно передал партию из 10 наркозно-дыхательных аппаратов клиникам Екатеринбурга. Нужную аппаратуру получили Свердловский областной противотуберкулезный диспансер, Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн и Городская клиническая больница № 40. Последняя сегодня является основным приемным пунктом для пациентов с подтвержденным COVID-19.

Свои ресурсы к решению задачи по сдерживанию коронавируса подключил Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС), который вместе с красногорскими коллегами начал разрабатывать и выпускать тепловизионные комплексы для оперативного выявления в толпе людей с высокой температурой – очевидным признаком наличия в организме инфекции.

В марте «Швабе» стал поставщиком этого и другого оборудования для эффективной борьбы с распространением коронавируса в России – в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 708-р. В качестве дополнительной меры на предприятии организовали горячую линию, где можно узнать о соответствующем оборудовании и его покупке.

Медтехнику «Швабе» сегодня можно найти в лечебно-профилактических учреждениях всех регионов страны. Это, в частности, инкубаторы, наркозно-дыхательные аппараты, оборудование для искусственной вентиляции легких у новорожденных, аппараты для гинекологии и офтальмологии.

Холдинг активно участвует в реализации нацпроекта «Здравоохранение», одно из ключевых направлений которого ‒ борьба с онкологическими заболеваниями. В феврале 2020 года специалисты «Швабе» совместно с коллегами из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого представили HIFU-комплекс для диагностики и лечения опухолей. Отечественный аппарат с высокой точностью воздействует на ранние новообразования и опухоли большого размера в молочной железе.

Направление офтальмологии представлено сразу несколькими предприятиями холдинга. В «Швабе – Технологическая лаборатория» разработали цифровые микроскопы МИС-462 и МИС-463, увеличивающие изображение до 800 и 530 крат соответственно. Загорский оптико-механический завод на протяжении многих лет является основным производителем щелевых ламп в России. А SWIR-камера московского НПО «Орион» в принципе имеет широкий спектр возможного применения – от проведения поисково-спасательных работ и оценки подлинности предметов искусства до медицины.

Но главное, уверено руководство холдинга, это постоянный контакт с конечным потребителем – то есть с врачами.

«Мы по праву гордимся уровнем своей работы, тех изделий, которые выпускают предприятия в составе “Швабе”. Наша деятельность связана с созданием техники для спасения жизней людей. Это гигантская ответственность, и вряд ли бы удалось с ней справиться без обратной связи с врачами. Именно их отзывы, критика и замечания позволяют нам не только держать, но постоянно повышать планку качества. Спасибо им за это», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Залог успешной работы руководство «Швабе» видит и во взаимодействии с представителями профсообщества. Холдинг сотрудничает с ведущими региональными и федеральными медцентрами, такими как Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге и Первый московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова; регулярно проводятся сессии, круглые столы, конгрессы и научно-практические конференции.



